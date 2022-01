„Märchenland“ ist eine „Gesunde Kita“ -Hier stehen Bewegung und eigenes Gärtnern obenan

Die Kita „Märchenland“ in der Schaftrift ist eine grüne und gesunde Kindereinrichtung mitten im Plattenbaugebiet.

Dessau/MZ/syk - Die Kindertagesstätte „Märchenland“ in der Schaftrift ist eine „Gesunde Kita“. Mit diesem Zertifikat wurde die Einrichtung des Eigenbetriebs Dekita von der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt ausgezeichnet.

Obwohl mitten in einem Plattenbaugebiet gelegen, überrascht die Kita mit einem großem und idyllischen Außengelände, das täglich zum Spielen, Erforschen und Verstecken genutzt wird. Eine Rollerbahn motiviert die Kinder zum Roller-, Laufrad-und Dreiradfahren. Auch gegärtnert wird hier. Die Kinder bauen saisonales Obst und Gemüse sowie frische Kräuter an, die sie auch ernten und natürlich auch verzehren. Eine Ganztagsversorgung wird seit 2012 angeboten.

Team arbeitet gut zusammen und schafft ein Wohlfühlklima

Beeindruckt waren die Auditorinnen auch von der Vielfältigkeit des Innenbereiches des zweistöckigen Kita-Gebäudes. Hier finden die Kinder unter anderem einen Bewegungs-, einen Bau-, einen Kreativ- und einen Entspannungsraum mit Leseecke. Diese verschiedenen Funktionsräume und die Kinderküche ermöglichen zusätzlich eine gesundheitsförderliche Gestaltung des Kita-Alltags, sind die Juroren der Landesvereinigung für Gesundheit überzeugt.

Ebenso zeichne sich die Kita durch hohe Arbeitsmotivation aller Mitarbeiterinnen aus. „Die gute Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb des Teams schaffen ein spürbares Wohlfühlklima in der Einrichtung“, so LVG-Referentin Nicole Hoppe. Dem hohen Anteil von Kindern und Eltern mit Migrationshintergrund begegnen die Erzieherinnen mit liebevoll gestalteten inklusiven Projekten, dem Einsatz einer Sprachmittlerin, mehrsprachigen Kinderbüchern und Elternbriefen. Seit Juli 2018 nimmt die Kita am Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ teil.

Viele Kriterien sind für den Titel zu erfüllen

Das Zertifikat „Gesunde Kita“ hat drei Jahre Gültigkeit. 83 Kriterien werden im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens auf ihre Umsetzung geprüft, so zum Beispiel die Gesundheitskompetenzen der Kinder und des Personals, die Kita-Kultur, die gesunde Kindesentwicklung und das Qualitätsmanagement.

Das Gütesiegel „Gesunde Kita“ haben im vorigen Jahr bereits die Walderseer Kita „Luisenkinder“ und der Hort am Kornhaus erhalten. Außerdem haben sich die Dekita-Kitas „Nesthäkchen“ und „Bremer Stadtmusikanten“ sowie der Roßlauer Hort Waldwichtel dem Zertifizierungsverfahren gestellt.