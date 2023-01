Der vierspurige Ausbau eines Abschnitts der Mannheimer Straße kommt besser voran als erwartet. Welche weiteren Bauprojekte 2023 in Dessau noch anstehen.

Mannheimer Straße in Dessau wird früher fertig - Knoten zur Weststraße bald wieder frei

Dessau/MZ - Gute Nachrichten für Autofahrer, Kunden der Tankstelle und Lehrer sowie Schüler des Berufschulzentrums in der Junkersstraße: Die Bauarbeiten in der Mannheimer Straße werden wohl nicht so lange dauern, wie befürchtet.