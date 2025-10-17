Zwei dreiste Täter haben in dieser Woche aus der Wohnung einer 92-jährigen Frau in der Dessauer Heidestraße mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Wie sie vorgingen.

Dessau/MZ. - Zwei dreiste Täter haben in dieser Woche aus der Wohnung einer 92-jährigen Frau in der Heidestraße mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Das hat die Polizei in Dessau-Roßlau am Freitag gemeldet – verbunden mit einem Zeugenaufruf.

Nach Angaben der Ermittler hatten am Dienstag, 14. Oktober, gegen 15 Uhr zwei Männer bei der Seniorin geklingelt. Beide gaben an, in der Wohnung der Frau nach einem Wasserrohrbruch eine Wasserprobe entnehmen zu müssen. Die 92-Jährige ging mit einem der Täter ins Bad und wurde dort in ein längeres Gespräch verwickelt.

Diesen Zeitraum nutzte vermutlich der zweite Mann, um sowohl das Schlaf- als auch das Wohnzimmer nach Geld und Wertgegenständen zu durchsuchen. Dies bemerkte die Frau jedoch erst, als die beiden unbekannten Männer die Wohnung bereits wieder verlassen hatten. Dabei stellte sie auch fest, dass Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe fehlte.

Die Polizei fragt nun: Gibt es Zeugen, denen zwei Personen – eine trug Arbeitskleidung sowie ein Basecap - im Alter zwischen 40 und 50 Jahren beim Betreten oder etwa 30 Minuten später beim Verlassen der Wohnung aufgefallen sind? Und wurden in der Nähe der „Stern“-Apotheke in der Heidestraße verdächtige Fahrzeuge, unter Umständen mit Firmenwerbung bemerkt? Gab es in den vergangenen Tagen ähnlich gelagerte Fälle, bei denen sich unbekannte Personen unter einem Vorwand Zugang zu einer Wohnung verschaffen wollten oder verschafft haben?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter (0340) 25030 oder unter der E-Mail Adresse [email protected] entgegen.