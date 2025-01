Ein 24-Jähriger bekommt in der Silvesternacht in Dessau einen Splitter ins Auge und erblindet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, denn geschossen wurde mit einer Schreckschusswaffe.

Mann verliert Augenlicht in Silvesternacht - War in Zerbster Straße Schreckschusspistole im Spiel?

Silvesterbilanz in Dessau

Dessau/MZ. - Die Silvesternacht in Dessau-Roßlau ist offenbar doch nicht so friedlich verlaufen, wie von der Polizei zunächst eingeschätzt und kommuniziert worden ist. Ein 24-jähriger Mann wird auf einem Auge wohl sein Leben lang blind sein, nachdem ihn am 31. Dezember gegen 18.50 Uhr ein Pyrotechnik-Splitter ins Sehorgan traf.