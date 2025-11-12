In Dessau steht ein Mann vor Gericht, der eine Frau misshandelt und vergewaltig haben soll. Freundinnen waren immer wieder blaue Flecke aufgefallen.

Mann soll Ex-Partnerin immer misshandelt und vergewaltigt haben - Zeugen belasten Angeklagten

Dessau/MZ. - Nachdem ein Angeklagter vor dem Landgericht Dessau beteuert hat, seine ehemalige Partnerin niemals misshandelt und vergewaltigt zu haben, wurde er am zweiten Prozesstag von mehreren Zeugen belastet. Die zwölf Taten sollen sich zwischen 2019 und 2020 in Dessau-Roßlau zugetragen haben.