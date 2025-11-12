weather wolkig
Prozess am Landgericht Mann soll Ex-Partnerin immer misshandelt und vergewaltigt haben - Zeugen belasten Angeklagten

In Dessau steht ein Mann vor Gericht, der eine Frau misshandelt und vergewaltig haben soll. Freundinnen waren immer wieder blaue Flecke aufgefallen.

Von Thomas Steinberg 12.11.2025, 15:52
Das Landgericht Dessau-Roßlau im Justizzentrum Anhalt
Das Landgericht Dessau-Roßlau im Justizzentrum Anhalt Foto: Jonas Lohrmann

Dessau/MZ. - Nachdem ein Angeklagter vor dem Landgericht Dessau beteuert hat, seine ehemalige Partnerin niemals misshandelt und vergewaltigt zu haben, wurde er am zweiten Prozesstag von mehreren Zeugen belastet. Die zwölf Taten sollen sich zwischen 2019 und 2020 in Dessau-Roßlau zugetragen haben.