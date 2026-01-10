Dreieinhalb Wochen nach einer tätlichen Auseinandersetzung vor dem Dessauer Hauptbahnhof hat die Dessau-Roßlauer Polizei einen Zeugenaufruf gestartet.

Dessau/MZ. - Dreieinhalb Wochen nach einer tätlichen Auseinandersetzung vor dem Dessauer Hauptbahnhof hat die Dessau-Roßlauer Polizei einen Zeugenaufruf gestartet.

Der Vorfall hat sich nach Angaben der Ermittler am Sonntag, 14. Dezember, auf dem Bahnhofsvorplatz ereignet. Opfer ist ein 16-jähriger Jugendlicher gewesen, der leicht verletzt wurde.

Nach bisherigem Stand wurde der 16-Jährige gegen 19 Uhr durch einen unbekannten Mann aus einer Personengruppe heraus angesprochen und danach unvermittelt von ihm mehrfach in das Gesicht sowie auf den Oberkörper geschlagen und in den Bauch getreten. Der 16-Jährige ging anschließend sofort zum Polizeirevier in der Wolfgangstraße, um Anzeige zu erstatten.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, europäischer Phänotyp, normale Statur, grüne Jacke, schwarze Jeans, schwarze Mütze, blaue Turnschuhe, Piercing an der Lippe und an der Augenbraue.

Die Dessau-Roßlauer Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zur Tat oder zu dem unbekannten Täter geben? Wer hat den Sachverhalt selbst gesehen oder kennt Personen, die Angaben zur Tat machen können?Hinweise nimmt das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Telefon (0340) 25030 oder unter der E-Mail Adresse [email protected] entgegen.