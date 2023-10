Zwischenfall Mann randaliert in Regionalexpress bei Dessau und verletzt 33-Jährigen - Zug wird in Zerbst evakuiert

In einem Regionalexpress von Magdeburg nach Leipzig hat am Sonntag, 29. Oktober, ein Reisender Glastüren zertreten und einen Mitreisenden attackiert. Die circa 200 Reisenden nutzten den Halt des Zuges in Zerbst zum Verlassen der Bahn. Das Zugpersonal verriegelte anschließend die Türen des Regionalexpresses.