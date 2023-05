Polizei und Staatsanwaltschaft suchen nach einem Mann, der am Freitag ein Geschäft in Dessau überfallen hat.

Mann mit Pistole überfällt Supermarkt in Dessau - Polizei sucht Zeugen

Dessau/MZ - Die Polizei und die Staatsanwaltschaft suchen nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Dessau nach Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Am Freitag, dem 19. Mai, hatte um 17.36 Uhr ein Mann den Supermarkt in der Goethestraße betreten und zunächst zum Schein eine Flasche Wasser gekauft und auch bezahlt.