Mann kracht auf A-9-Parkplatz bei Dessau gegen einen Findling und flüchtet zu Fuß

Die Autobahnpolizei in Dessau hat das Auto erst einmal sicher gestellt.

Ein Parkplatz an der A9 bei Dessau.

Dessau/Köselitz/MZ - Auf der A9 in Richtung Berlin ist es am Freitag gegen 7.10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Köselitz und Klein Marzehns zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein BMW kam in der Ausfahrt zum Parkplatz „Rosselquelle“ links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Findling. Der Pkw kam ins Schleudern und auf der Grünfläche zum Stehen. Der Fahrer flüchtete.

Nach ersten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass das spätere Unfallfahrzeug in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Steinheim im Bundesland Baden-Württemberg entwendet worden war. Der Fahrer konnte nicht festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.