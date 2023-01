Geräusche am Schloss Mann hört in Zerbst Einbrecher an seiner Wohnungstür und flüchtet über Balkon

Einem 49-Jährigen dürfte am späteren Sonntagnachmittag in Zerbst der Schreck in die Gliedern gefahren sein. Unbekannte versuchten, in seine Wohnung einzubrechen.