Die Polizei hat am Sonnabend bei einem Mann in Dessau geklingelt. Der wollte flüchten, kam aber nicht weit.

Mann flüchtet in Dessau aus Wohnung in der dritten Etage - Polizei stellt ihn auf Garagendach

Dessau/MZ. - Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Mann aus Dessau am Sonnabend, 19. Juli, auf das Dach einer Garage gesprungen und musste von dort mit Hilfe der Feuerwehr heruntergeholt werden. Das hat die Polizei Dessau-Roßlau mitgeteilt.

Die Beamten hatten am Sonnabend gegen 9.30 Uhr an der Wohnungstür eines 41-jährigen Dessauers in der Gropiusallee geklingelt. Der wusste offensichtlich sofort, was ihn erwartete. Der Mann flüchtete aus dem Wohnungsfenster im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses über ein Baugerüst auf ein Garagendach. Dort war allerdings Endstation. Der Betroffene konnte durch die Polizeibeamten gestellt und festgenommen werden. Gegen ihn hatte ein Haftbefehl vorgelegen.

Um den Mann herunter zu bringen, kam die Feuerwehr mit einem Hubsteiger zum Einsatz. Der 41-Jährige wurde im Anschluss in die nächstgelegene JVA gebracht.