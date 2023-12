Mann fällt in Dessau beim Fahren in Sekundenschlaf - Unfall mit 20.000 Euro Schaden

Dessau/MZ/oml - Sekundenschlaf hat am Donnerstagmorgen auf der B 185 zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 35-jähriger Autofahrer war in Richtung Autobahn unterwegs, als er in der letzten Rechtskurve vor der Esso-Tankstelle plötzlich in den Gegenverkehr geriet.

Bei der Unfallaufnahme gab er an, in Sekundenschlaf gefallen zu sein. Das hat für ihn Konsequenzen, weil er trotz Vorliegen körperlicher Mängel ein Fahrzeug führte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.