Dessau-Rosslau/MZ - Nicht nur wenn es brennt, ist sie da: Die Feuerwehr ist oft der Retter in der Not. Neben denjenigen, die bei ihr angestellt sind, gibt es die freiwilligen Feuerwehren. Menschen die neben ihrem Beruf im Notfall helfen. In vielen Regionen wie in Dessau-Roßlau würde es ohne sie nicht gehen. Teilweise müssen die Freiwilligen lange Zeit auf notwendige Weiterbildungen warten, die einen reibungslosen Betrieb gewährleisten sollen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.