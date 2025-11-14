Wie geht es mir mit dem Miteinander in Roßlau? Darüber haben sich rund 20 Roßlauer und Dessauer am Mittwoch im soziokulturellen Zentrum der Ölmühle ausgetauscht. Was passiert, wenn Fremde offen miteinander sprechen?

„Man wird ja wohl noch was sagen dürfen...“: So haben Roßlaus Einwohner über „Unsagbares“ diskutiert

Rund 20 Dessau-Roßlauer sind am Mittwoch zu dem Gesprächsabend „Sprechen & Zuhören“ in die Ölmühle in Roßlau gekommen.

Rosslau/MZ. - Ein Stadtteil, der gerne mal übersehen wird – obwohl die Fusion mit Dessau schon fast zwanzig Jahre her ist, ein umstrittener Ortsbürgermeister, eine beständig alternde und in ihren Ansichten festgefahrene Bevölkerung. Die Vorurteile, die es über Roßlau gibt, sind vielfältig. Ziel des Gesprächsabends, der am Mittwoch in der Roßlauer Ölmühle veranstaltet wurde, war es, „all diese Vorurteile aufzubrechen“, sagt die Organisatorin der Veranstaltung, Lisa Glanz.