Vor einem Jahr überfiel Russland sein Nachbarland, Tausende Soldaten und Zivilisten sind bisher getötet worden. Nun wird an der Dessauer Friedensglocke der Opfer gedacht und ein Zeichen gegen den krieg gesetzt.

Mahnwache in Dessau am Jahrestag des Ukrainekriegs - Gebete und Andacht

Friedensgebet an der Dessauer Friedensglocke im Februar 2022.

Dessau/MZ - Unter dem Motto „Lichter für den Frieden“ ist in Dessau-Roßlau am Freitag, 24. Februar, ab 17 Uhr gemeinsam mit dem „Netzwerk Gelebte Demokratie“ eine Mahnwache mit einem ökumenischen Friedensgebet an der Dessauer Friedensglocke (Markt/Zerbster Straße) geplant.