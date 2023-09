Die Abteilung Dessau vom Landesarchiv Sachsen-Anhalt widmet sich der Region Anhalt. Der Name trägt bei zur Identitätsstiftung. Warum es zur Feierstunde auch mahnende Worte gab.

Dessau-Rosslau/MZ - Wo in aktiven Zeiten des Alten Wasserturms in der Dessauer Heidestraße einst unterm Dach der Wasserkessel wallte, ist heute im siebten Stockwerk des historischen Bauwerks der Veranstaltungs- und Ausstellungssaal vom Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Abteilung Dessau, untergebracht. Und der weite Raum war am Mittwochvormittag gut besucht. Fand doch hier der Festakt statt zum 150. Gründungstag des Landesarchives, das aus dem 1872 entstandenen Herzoglich Anhaltischen Haus- und Staatsarchiv hervorging.