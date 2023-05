283 Hochzeiten im Jahr 2022 Luisium, Rathaus und die Ölmühle - Wo man in Dessau-Roßlau überall heiraten kann

283 Mal wurde 2022 in Dessau-Roßlau Ja gesagt. An ganz unterschiedlichen Orten. Der Ortschaftsrat Mosigkau macht sich noch für einen neuen Hochzeitsort stark. Was geht - und es nicht erlaubt ist.