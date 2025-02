Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz nimmt an einem Forschungsprojekt der Universität Bamberg zur Untersuchung von Lichteinwirkung und Lichtschutzmöglichkeiten in historischen Gebäuden teil.

Test in Schlössern

