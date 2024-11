Drei offene Haftbefehle Lügner muss ins Gefängnis: Mann gibt bei Kontrolle der Bundespolizei falschen Namen an

Ein 43-jähriger Mann musste am Montag nach einer Kontrolle der Bundespolizei am Bahnhof Magdeburg-Buckau für 510 Tage in Haft. Die Staatsanwaltschaft Dessau hatte gleich drei Vollstreckungshaftbefehle gegen ihn erlassen.