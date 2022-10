Lufthansa plant 100. Geburtstag - „Tante Ju“ aus Dessau kommt in neue Dauerausstellung

Dessau/Paderborn/MZ/sib - Der im Jahr 2026 anstehende 100. Jahrestag der Lufthansa wirft bereits jetzt seine Schatten voraus:. Darüber informierte die Lufthansa Group in einer Pressemitteilung. Am 6. Januar 1926 wurde die Deutsche Luft Hansa AG in Berlin durch den Zusammenschluss von Deutscher Aero Lloyd und Junkers Luftverkehr aus der Taufe gehoben. Erstflug der neuen Fluggesellschaft war am 6. April 1926.