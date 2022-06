Ludwig-Lipmann-Bibliothek in Roßlau bleibt im Advent trotz schwerer Situation offen

Warum den Roßlauern das Haus mit der Nummer elf so wichtig ist.

Gemma Engelmann macht gerade ein Schülerpraktikum in der Stadtverwaltung und kennt als Meinsdorferin natürlich die Roßlauer Bibliothek.

Roßlau/MZ - Wie Stollen auf dem Kaffeetisch und Kerzenduft im Raum, gehören Bücher unterm Baum oder im Lesesessel unabdingbar zur Weihnachtszeit. Bereits im Besitz, als Geschenk oder als Ausleihe - im Advent oder zum Jahreswechsel ist Lese-Hochzeit im Land, werden die Bücher stapelweise „verschlungen“ und die öffentlichen Bibliotheken in Serie aufgesucht. In Roßlau ist das die Ludwig-Lipmann-Bibliothek in der Hauptstraße 11.