Dessau/MZ. - Bei einem Unfall auf der A9 nördlich von Dessau ist am Dienstag, 25. Februar, ein Sachschaden von 18.000 Euro entstanden, eine Person wurde dabei verletzt.

Der 33-jährige Fahrer eines Lkw Daimler-Benz hatte gegen 10.40 Uhr die A9 zwischen Köselitz und Coswig in Richtung München befahren. Er war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als vor ihm plötzlich das Absperrfahrzeug eines 51-jähriger Fahrer auftauchte, das auf dem rechten Fahrstreifen stand. Der 33-jährige Fahrer fuhr gegen den das Absperrfahrzeug, so dass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand und der 33-Jährige dabei leicht verletzt wurde. Zur Untersuchung wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht.

Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Dabei kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen den 33-jährigen Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.