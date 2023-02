Die Sendelizenz des Offenen Kanal (OK) wurde um weitere zwei Jahre bis zum 31. Januar 2025 verlängert.

Dessau/MZ - Die Sendelizenz des Offenen Kanal (OK) wurde um weitere zwei Jahre bis zum 31. Januar 2025 verlängert. Die Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA) hat dem Antrag der Initiative Radio und Fernsehen in Dessau e. V., dem Träger des OK, stattgegeben.