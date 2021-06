Live-Ticker zur Wahl in Dessau-Roßlau: Reck und Adamek gehen in Stichwahl - CDU räumt Direktmandate ab

Dessau-Roßlau - In Dessau-Roßlau ist am Sonntag der politisch wichtigste Tag des Jahres angebrochen. Die Einwohner können gleich zweimal wählen: Wie alle Sachsen-Anhalter stimmen sie über den neuen Landtag ab und wählen zudem einen neuen Oberbürgermeister für die nächsten sieben Jahre.

0.51 Uhr: Wahlbeteiligung sinkt um fünf Prozent

Die Wahlbeteiligung in den beiden Dessau-Roßlauer Wahlkreisen lag insgesamt bei 58,3 Prozent und damit deutlich niedriger als noch 2016, als 63,3 Prozent der Bürger ihre Stimme abgegeben haben.

0.28 Uhr: Das sagen die Direktkandaten zur Landtagswahl zu ihrem Wahlsieg

Anja Schneider hat für die CDU im Wahlkreis 26 das Direktmandat erobert. „Ich freue mich sehr, dass wir der AfD die Stirn geboten haben“, kommentierte Schneider am Abend ihren Wahlsieg. Dass der so deutlich ausfallen würde, hatte die 52-Jährige, die zuvor noch kein politisches Amt inne hatte, auch selbst nicht vorhergesehen. „Die Umfragewerte waren viel enger. Aber unsere Wahlhelfer, Kandidaten im Land und der Ministerpräsident haben zuletzt noch einmal alles gegeben und den Menschen bewusst gemacht, was auf dem Spiel steht“, nennt die 52-Jährige Gründe für den Wahlerfolg.

Die CDU-Direktkandidatin Karin Tschernich-Weiske sicherte sich das Mandat im Walkreis 27. „Ich habe das gar nicht erwartet“, sagte die CDU-Kandidatin, nachdem die ersten Ergebnisse aus den Wahllokalen in Dessau und Oranienbaum eintrafen. Auf ihren Vorsprung reagierte sie völlig überrascht: „Mir war klar, dass Frau Wendt die stärkste Konkurrentin sein würde. Dass ich selbst tatsächlich so gute Chancen habe, war mir da noch nicht bewusst.“

0.00 Uhr: Vorläufige Ergebnisse stehen fest

Inzwischen stehen auch die Ergebnisse für die Direktmandate aus Dessau-Roßlau fest. Für den Wahlkreis Dessau (26) zieht Dr. Anja Schneider (CDU) in den Landtag ein, für den Wahlkreis Dessau-Roßlau-Wittenberg (27) darf Karin Tschernich-Weiske (CDU) nach Magdeburg.

23.47 Uhr: OB-Kandidaten äußern sich zum Ausgang der Wahl

Das vorläufige Ergenis der Oberbürgermeister-Wahl in Dessau-Roßlau steht fest, aber wie blicken die Kandidaten auf den Ausgang der Wahl?

„Es ist ein sehr schönes Wahlergebnis“, sagt Robert Reck. Dass seine Chancen ganz gut stünden, hatte er bereits in den Tagen vor der Wahl gespürt. „Ich habe sehr viel Zuspruch von den Dessau-Roßlauern bekommen.“ Dass er allerdings einen deutlichen Abstand zum Zweitplatzierten Kandidaten einfahren werde, habe er nicht erwartet.

Der Zweitplatzierte Eiko Adamek gibt sich demütiger: „Ich gehe jetzt mit Herrn Reck in die Stichwahl“, zeigte er sich spät abends überzeugt, dass sich das Ergebnis nicht mehr drehen werde. In den nächsten Tagen wolle er nun auswerten, was in seinem bisherigen Wahlkampf gut und was weniger gut gelaufen sei.

Als Favorit war auch Ralf-Peter Weber gezählt worden. Trotz dieser breiten Basis schaffte er den Einzug in die Stichwahl nicht. „Es war ein Angebot für Dessau-Roßlau“, sagt der Drittplatzierte. „Für mich persönlich bricht die Welt nicht zusammen. Ich bleibe der Stadt erhalten.“

23.30 Uhr: Robert Reck und Eiko Adamek gehen in die Stichwahl

Inzwischen steht das vorläufige amtliche Endergebnis fest, demanch geht Robert Reck mit 28,38 Prozent als Wahlsieger davon. Da er aber nicht die nötige Mehrheit von 50 Prozent geholt hat, muss er gegen den Zweitplatzierten am 27. Juni in die Stichwahl. Das ist Eiki Adamek (CDU), der 21,29 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte.

22.30 Uhr: AfD redet von Wahlbetrug, Polizei sieht „keine Anhaltspunkte“

Zwischenfall bei Auszählung Sowohl der Wahltag als auch die Auszählung waren von mehreren Zwischenfällen gekennzeichnet. Nach MZ-Informationen hatten sich in mehreren Wahllokalen AfD-Mitglieder versammelt, um die Abstimmung zu beobachten.

Bei der Auszählung in einem Briefwahllokal soll der AfD-Bundestagsabgeordnete Andreas Mrosek, der selbst nicht kandidierte, einen mutmaßlichen Wahlbetrug bei der Polizei angezeigt haben. Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Einsatz.

„Es war jemand der Meinung, dass es in dem Wahllokal nicht korrekt zugegangen sei. Dafür gab es aber keine Anhaltspunkte“, sagte ein Polizeisprecher. Es sei keine Anzeige aufgenommen worden. Mrosek war für die MZ nicht zu erreichen.

22.25 Uhr: Fast alle Wahlkreise ausgezählt - OB-Kandidaten für Stichwahl zeichnen sich ab

Die Kandidaten für die Stichwahl zum Dessau-Roßlauer Oberbürgermeister zeichnen sich nun deutlich ab: Nach 72 von 75 ausgezählten Wahlbezirken liegt Robert Reck mit 28,4 Prozent der Stimmen vorn, gefolgt von CDU-Kandidat Eiko Adamek mit 21,4 Prozent der Stimmen. Beide werden wohl in die Stichwahl gehen müssen, der Drittplatzierte Ralf-Peter Weber folgt nämlich erst mit 16,38 Prozent der Stimmen.

21.44 Uhr: Fast doppelt so viele Briefwähler wie bei der letzten Landtagswahl

Insgesamt 11.600 Dessau-Roßlauer haben ihre Stimmen per Briefwahl abgegeben. Damit hat sich die Zahl der Briefwahlen im Vergleich zu den Landtagswahlen 2016 nahezu verdoppelt.

Die Briefwahlunterlagen wurden am Sonntag unter anderem in verschiedenen Wahllokalen im Philanthropinum ausgezählt. Seit dem Nachmittag konnten zunächst die Unterlagen auf Vollzähligkeit überprüft werden. Punkt 18 Uhr wurden die Wahlurnen geöffnet.

21:03 Uhr: Tendenz bei Landtagswahl zeichnet sich ab, Auszählung stockt

Bei den Direktmandaten zur Landtagswahl zeichnet sich in beiden Fällen ein Sieg der CDU ab. Bei den Zwischenständen hat sich aber seit einer Stunde auch nicht mehr viel getan.

Einige Bürger und Politiker verfolgen die Auszählung im Rathausinnenhof. (Foto: Thomas Ruttke)

20:15 Uhr: Reck weiter in Führung, Vorsprung schrumpft leicht

Kurz nach 20 Uhr sind 37 von 75 Wahlbezirken ausgezählt. Dabei ist Robert Reck weiter mit 29 Prozent in Führung, gefolgt von Eiko Adamek (CDU) mit 21,5 Prozent und Ralf-Peter Weber mit 18,9 Prozent.

19:40 Uhr: Erste Stimmen zur Landtagswahl ausgezählt

Inzwischen sind auch die ersten Wahlbezirke für die Landtagswahl ausgezählt. In beiden Fällen führen die CDU-Kandidaten Dr. Anja Schneider (WK 26) mit 37,9 Prozent und Karin Tschernich-Weiske (WK 27) mit 38.3 Prozent.

19.24 Uhr: Adamek hofft auf weitere Wahlbezirke

Beim Public Viewing der Stadt im Rathausinnenhof verfolgt bislang nur OB Kandidat Eiko Adamek die ersten Ergebnisse der Stimmenauszählung und sieht seine Konkurrenten Robert Reck und Ralf-Peter Weber aktuell knapp vorn.

„Es war klar, dass es knapp wird, aber es sind auch erst zehn von 75 Wahlbezirken ausgezählt“, sagte Adamek. Momentan sei noch alles auf Kurs und er tiefenentspannt.

OB-Kandidat Eiko Adamek im Rathausinnenhof (Foto: Salpius)

19.16 Uhr: Erste Wahlbezirke ausgezählt, Reck führt bei OB-Wahl vor Adamek und Ralf-Peter Weber

Nachdem 10 von 75 Wahlbezirken in Dessau-Roßlau ausgezählt sind, führt Robert Reck mit knapp über 30 Prozent vor Eiko Adamek (CDU) und Ralf-Peter Weber mit je 20,9 Prozent der Stimmen.

17.57 Uhr: Briefwahlstimmen zur OB-Wahl werden ab 18 Uhr ausgezählt

Eigentlich steht die Reihenfolge fest: Ab 18 Uhr werden erst die Stimmen zur Landtagswahl und dann die zur OB-Wahl in Dessau-Roßlau ausgezählt.

Mit einer Ausnahme: Mit der Auszählung der Briefwahlstimmen werden ab 18 Uhr auch die ersten Stimmen zur OB-Wahl ausgezählt, da bestätigt Stadtsprecher Carsten Sauer auf MZ-Anfrage. Somit sei relativ früh mit einem ersten Stimmungsbild zu rechnen.

Die Auszählung hat begonnen, hier in Ziebigk (Foto: Thomas Ruttke)

17.25 Uhr: „Wer 18 Uhr in der Schlange steht, darf noch wählen“

Noch immer sind in oder vor einigen Wahllokalen der Stadt lange Schlangen zu beobachten. Wähler, die 18 Uhr wegen langer Wartezeiten noch nicht an die Reihe gekommen sind, werden jedoch nicht weggeschickt.

Das hat die Stadt auf MZ-Nachfrage klargestellt. „Wer 18 Uhr in der Schlange steht, darf noch wählen“, sagte Stadtsprecher Carsten Sauer. Wer später dazu komme, könne dagegen nicht mehr berücksichtigt werden. Regulär schließen die Wahllokale um 18 Uhr.

Langes Anstehen vor den Wahllokalen in Dessau-Roßlau (Foto: Thomas Ruttke)

17.00 Uhr: Wahlbeteiligung in Dessau-Roßlau über zehn Prozent niedriger als bei der letzten Wahl

Gegen 16 Uhr haben in Dessau-Roßlau 35,3 Prozent der wahberechtigten Bürger in den Wahllokalen der Stadt ihre Stimme abgegeben. Zur Landtagswal 2016 lag der Wert zur selben Zeit noch bei 47,7 Prozent. Und auch der Landdesschnitt 2021 lag gegen 16 Uhr bereits bei 41,0 Prozent.

Briefwahlstimmen sind hier allerdings noch nicht eingerechnet und werden sich erst in der endgültigen Wahlbeteiligung niederschlagen.

16.22 Uhr: Wer Wahl im Rathaus verfolgen will, benötigt negativen Corona-Test

Wer am Sonntagabend ab 17.30 Uhr die Ergebnisse der Landtags- und Oberbürgermeisterwahl für Dessau live im Rathausinnenhof verfolgen will, braucht dafür einen Test, wenn er nicht geimpft oder genesen ist.



Inzwischen steht auf dem Marktplatz ein Testmobil für Coronatests, das noch bis zum Abend dort stehen wird. Im Rathausinnenhof sind maximal 100 Besucher erlaubt.

Wahlergebnisse im Rathaus gibt es nur mit negativem Corona-Test (Foto: Oliver Müller-Lorey)

15.47 Uhr: Wahlbeteiligung in Dessau-Roßlau niedriger als im Landesschnitt

Gegen 14 Uhr lag die Wahlbeteiligung in Dessau-Roßlau bei 26,9 Prozent und damit niedriger als im Landesschnitt: Hier wurden zum selben Zeitpunkt 27,1 Prozent gezählt. Entscheidend wird am Ende aber der Anteil der Briefwähler sein, die in diese Werte noch nicht mit eingerechnet sind.

15.16 Uhr: Über eine Stunde Wartezeit vor dem Wahllokal in Mosigkau

Obwohl davon ausgegangen wird, dass viele Wähler ihre Stimme in diesem Jahr per Briefwahl abgeben, haben sich in mehreren Wahllokalen Dessaus lange Schlangen gebildet. In der Waldorfschule in Mosigkau berichteten Wähler von über einer Stunde Wartezeit. In den Schulfluren standen weit mehr als 50 Wähler an. Auch in Ziebigk und in Kochstedt bildeten sich schon am Morgen längere Schlangen.

In Mosigkau mussten Wähler über eine Stunde warten. (Foto: Thomas Ruttke)

14.30 Uhr: Wahlbeteiligung in Dessau-Roßlau deutlich niedriger als in den Vorjahren

Die Wahlbeteiligung in Dessau-Roßlau liegt sowohl im vergleich zur letzten Wahl als auch zum übrigen Land auf einem niedrigen Niveau. Um 12 Uhr hatten in Dessau-Roßlau gerade einmal 18,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Landesweit waren es 22,4 Prozent. 2016 hatten zu diesem Zeitpunkt in Dessau-Roßlau schon 25,9 Prozent gewählt. Briefwähler sind in diese Zahl allerdings noch nicht mit eingerechnet. (mz)