Live-Ticker: Oury-Jalloh-Gedenken in Dessau - Bislang rund 1.000 Demo-Teilnehmer und viel Polizei

Dessau/MZ - Zum 17. Jahrestag des Todes von Oury Jalloh in einer Dessauer Polizei-Gefängniszelle wird am Freitag wieder an zahlreichen Stellen in der Stadt an den aus Afrika stammenden Asylbewerber gedacht. Im Mittelpunkt steht eine Demo, die quer durch die Dessauer Innenstadt führt.

14.36 Uhr: Erste Rufe werden auf der Demo skandiert

Die Teilnehmer werden auf die Demo eingestimmt mit Rufen wie „Oury Jalloh - Das war Mord“ (zum Video).

Erste Rufe halle durch die Demo (Foto: MZ)

14.30 Uhr: Rund 1.000 Menschen sammeln sich auf dem Bahnhofsvorplatz

Immer mehr Menschen beteiligen sich an der Gedenkdemo in Dessau. Es läuft laute Musik und Essen wird verteilt. Viele der Teilnehmer sind noch im jungen alter, aber auch eine Gruppe der „Omas gegen Rechts“ hat sich eingefunden. Alle warten auf den Beginn der Demo.

Omas gegen Rechts (Foto: MZ)

14.10 Uhr: Grüne und Linke im Landtag sprechen sich für Untersuchungsausschuss aus

Sowohl die innenpolitische Sprecherin der Linken, Henriette Quade, als auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Cornelia Lüddemann, haben am Freitag noch einmal betont, dass sie sich für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Fall Oury Jalloh starkmachen möchten: „Es mag zutreffend sein, dass eine juristische Aufklärung im Sinne der Verurteilung eines Täters unwahrscheinlich ist, weil keine neuen Zeugenaussagen zu erwarten sind. Umso wichtiger ist es, die politische Aufarbeitung voran zu treiben“, heißt es in einer Mitteilung der Links-Fraktion. „Wir Gruene würden einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zustimmen“, erklärt Lüddemann auf Twitter. Sie selbst hat am Vormittag auch bei der Gedenkveranstaltung am Polizeirevier teilgenommen.

Cornelia Lüddemann zum Gedenken an Oury Jalloh Screenshot / Twitter

13.50 Uhr: Die Polizei bereitet sich darauf vor die Demo abzusichern

Rund um den Dessauer Hauptbahnhof zeigt die Polizei kurz vor Demo-Beginn deutlich Präsenz und ist mit dutzenden Fahrzeugen in Sichtweite. Auf dem Bahnhofsvorplatz sammeln sich immer mehr Teilnehmer der Gedenk-Demo. Viele von ihnen mit Fahnen und Transparenten. Kurz vor 14 Uhr sind es schätzungsweise rund 500 Personen.

Die Polizei zeigt Präsenz am Dessauer Hauptbahnhof (Foto: MZ)

13 Uhr: Die Polizei in Dessau bereitet sich auf einen Großeinsatz vor

Die Polizei in Dessau ist seit den Vormittagsstunden in Dessau präsent. Um die Demo abzusichern, sind Einsatzkräfte der Landesbereitschaftspolizei und Polizeikräfte aus Sachsen mit vor Ort.

11.50 Uhr: Jalloh-Freund Mouctar Bah schreibt Offenen Brief an neue Bundesregierung

Mouctar Bah, ein enger Freund von Oury Jalloh, hat sich am Donnerstag, 6. Januar, mit einem Offenen Brief an die neue Bundesregierung gewandt und Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) aufgefordert, neue Ermittlungen einzuleiten. und eine Anzeige gegen die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg wegen Strafvereitelung im Amt angekündigt. „Die bisherige Bundesregierung hat die Wahrheit nicht aufgeklärt, sich aktiv dagegen gestellt und damit an der Behauptung der Selbstanzündungsthese mitgewirkt und diese aufrechterhalten“, heißt es in dem Brief. „Es ist klar, dass die Morde und polizeiliches Verschulden und Vertuschen aufzudecken und anzuerkennen, weitreichende politische Konsequenzen hätte. Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung heißt es jetzt, dass die Arbeit gegen Rassismus, insbesondere den gegen Schwarze Menschen gestärkt werden soll. Diese Erklärung ist bindend und bedeutet auch, den Fall Oury Jallohs nun endlich aufzuklären.!“

11.35 Uhr: Die Polizei sichert den Bereich vor dem Polizeirevier

In der Nähe der geplante Demo am Nachmittag baut die Polizei nun Hamburger Gitter auf und sperrt somit einige Bereiche rund um das Polizeirevier in der Dessauer Wolfgangstraße ab.

Hamburger Gitter werden aufgestellt. (Foto: MZ)

11.30 Uhr: Redner gedenkt Oury Jalloh und anderer Todesfälle in Polizeigewahrsam

Vor dem Polizeirevier wird Oury Jalloh und anderer mutmaßlich in Gewahrsam der Polizei verstorbener Personen gedacht. Das Multikulturelle Zentrum Dessau hat die Gedenkveranstaltung organisiert. Ein Sprecher zeichnet ein Bild von Jalloh und beschreibt, wie er nach Deutschland kam und in Dessau ein Leben ohne Perspektive gehabt habe.

Gedenken am Poliziereivier in Dessau (Foto: MZ)

11.20 Uhr: Gefälschter Polizei-Account twittert „Geständnis“

Auf Twitter ist im Zuge des Gedenktages für Oury Jalloh unter dem Namen „@PoIizei_DeRo“ ein falscher Account aufgetaucht, der sich im Namen nur durch ein großes „i“ statt eines „l“ im Wort „Polizei“ vom echten Account der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unterscheidet.

Der Tweet wurde mit dem gefälschten Account abgesetzt. (Screenshot / Twitter)

Unter diesem falschen Namen wird vorgegeben, dass die Polizei alle Vorwürfe zum Tod von Oury Jalloh eingesteht. So heißt es „Wir haben #OuryJalloh - gefesselt - misshandelt - angezündet - getötet“.

11 Uhr: Gedenkveranstaltung an den Stufen des Polizeireviers beginnt

Vertreter des Multikulturellen Zentrum Dessau haben auf den Stufen des Polizeireviers in Dessau Kränze niedergelegt.

Proteste am Polizeirevier Dessau. Foto: Müller-Lorey

Um die Todesumstände des in seiner Zelle verbrannten Jalloh restlos aufzuklären, fordert der Verein die Zeugen der Tatnacht auf, also die anwesenden Polizeibeamten, „eine Gewissensentscheidung für den Rechtsstaat und gegen den Korpsgeist zu treffen und eine Aussage zu machen“.

10.32 Uhr: Ermittlungen in Halle

Unbekannte haben eine brennende Matratze vor dem Eingang des Justizzentrums in Halle platziert. Gegen 1.40 Uhr am Freitagmorgen hätten Zeugen fünf schwarz gekleidete Unbekannte vor dem Gebäude gesehen, in dem unter anderem die Staatsanwaltschaft untergebracht ist, teilte die Polizei mit. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war die Matratze demnach fast vollständig verbrannt und die Täter waren verschwunden. Die Polizei wollte einen Zusammenhang mit dem Gedenken an Oury Jalloh am Freitag nicht explizit bestätigen. Sie schließe jedoch einen politischen Hintergrund nicht aus.

10.02 Uhr: Straße in Stendal umbenannt

In Stendal haben unbekannte Täter am Dienstagabend, 4. Januar, das Straßenschild „Carl-Hagenbeck-Straße“ in mit dem Namen „Oury Jalloh“ überklebt. Am Mittwoch war der Aufkleber bereits wieder entfernt worden. Jedoch nicht von einem Bauhof-Mitarbeiter, sagt André Projahn, Pressesprecher der Stadt, auf Nachfrage. Somit bleibt offen, wer das Schild beklebt und wer den Aufkleber beseitigt hat. Die Polizei ermittelt nun.