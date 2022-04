Linke will Einsparungen an Dessauer Turnhallen-Neubau verhindern

Dessau-Roßlau/MZ - Die Dessau-Roßlauer Linken haben die Kürzungen beim geplanten Turnhallen-Neubau am Gropius-Gymnasium kritisiert. Die MZ hatte in dieser Woche berichtet, dass einige Extras aus Kostengründen nicht gebaut werden können. Es dürfe nicht zu einer Qualitätsminderung bei dem Prestige-Projekt kommen, führte Linken-Fraktionschef Ralf Schönemann am Mittwoch vor dem Stadtrat in der Elbe-Rossel-Halle aus.