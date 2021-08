Die Demo an der Museumskreuzung.

Dessau/MZ - Rund 40 Demonstranten haben am Dienstagabend eine Kundgebung für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan abgehalten. An der Museumskreuzung trafen sich die Teilnehmer, spielten Musik ab, hielten Redebeiträge und schwenkten Fahnen, um auf die Situation in dem jüngst von den Taliban übernommenen Land aufmerksam zu machen. Der Polizei zufolge blieb alles friedlich.