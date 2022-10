Lichterglanz trotz Krise auf Weihnachtsmarkt - Wie Dessau trotzdem im Advent sparen will

Die festliche Beleuchtung soll in der Dessauer und Roßlauer Innenstadt wie gewohnt installiert werden. Wo auf dem Adventsmarkt gespart werden soll. Was mit den Händlern vereinbart wird.

An der Festbeleuchtung soll weder auf dem Weihnachtsmarkt noch in der Innenstadt gespart werden.

Dessau-Rosslau/MZ - Sparen, sparen und nochmals sparen ist gerade überall in Sachen Energie angesagt. Etwa die Heizung nicht mehr voll aufdrehen oder die Beleuchtung am Abend in Geschäften reduzieren ... Doch was bedeutet das für die Weihnachtszeit? Was bedeutet das für den Dessauer Adventsmarkt? Bleibt es dunkel in der Stadt und gibt es keine Weihnachtsbeleuchtung?