Letzter Gruß von Sturmtief Ignatz

Erneut shat der Wind Bäume entwurzelt, so wie am Donnerstag zwei in der Willy-Lohmann-Straße:

Dessauz-Roßlau/MZ - Die Nachwirkungen des Sturmtiefs Ignatz haben am Freitag erneut Einsatzkräfte von Feuerwehren im Stadtgebiet auf den Plan gerufen. Es waren in den Nachmittagsstunden des Freitags fünf Hilferufe in der Rettungsleitstelle eingegangen, nachdem Bäume Straßen und Wege versperrt haben. Unter anderem war gegen 15.15 Uhr ein Baum gegen eine Oberleitung der Telekom gestürzt. Die Berufsfeuerwehr hat den Baum auf der Landstraße 134 zwischen Retzau und Sollnitz gefällt. Auch in der Dessauer Querallee in Höhe einer Kleingartenanlage hatte am Freitag ein Baum die Straße versperrt. Die Berufsfeuerwehr griff auch dort zur Motorsäge.

Weitere Rettungseinsätze nach Sturm gab es in Ziebigk, Mildensee und der Dessauer Innenstadt. Die Höhe der Schäden ist nicht bekannt.