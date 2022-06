Letzte Fahrt mit Taxi-Janke - Dessaus ältestes Taxi-Unternehmen macht nach 60 Jahren Schluss

Das Taxi-Unternehmen Janke wurde 1963 gegründet, ist das älteste in der Stadt und wird in zweiter Generation geführt. Doch in diesem Monat ist Schluss, verabschieden sich Firmeninhaberin Sylvia Janke, Firmengründer Siegfried Janke und Erik Janke (v.l.n.r.).

Foto: Thomas Ruttke