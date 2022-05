Lese-Festival „StadtLesen“ macht ab Donnerstag wieder auf dem Dessauer Marktplatz Station

Dessau-Roßlau/MZ - Vier tolle Tage stehen den großen und kleinen Leseratten aus Dessau-Roßlau ab Donnerstag, 12. Mai, ins Haus: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause macht die Salzburger Innovationswerkstatt StadtLesen aus Österreich auf ihrer Städtetour wieder auf dem Dessauer Marktplatz Station.

Eingeladen in die „gute Stube der Stadt“ wird zum Schmökern unter freiem Himmel nach Herzenslust. Mehr als 3.000 Bücher will die Werkstatt mitbringen, die nach Belieben aus den Büchertürmen ausgewählt werden können. Gelesen werden kann dann auf den Sitzmöbeln der Gartenträumelounge unter Sonnenschirmen, flankiert von gemütlich-weichen Lesekissen und -betten sowie Sitzsäcken. StadtLesen läuft bis Sonntag, 15. Mai, jeweils ab 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit.

Dessau ist zum 6. Mal beim StadtLesen dabei

Auftakt für die Lesetour 2022 war Ende April in Berlin, Finale für das Stadtlesen ist im Oktober in Darmstadt, mit endgültigem Abschluss dann auf der Agora zur Frankfurter Buchmesse. Insgesamt ist StadtLesen 2022 für jeweils vier Tage an 27 Standorten in Deutschland und Österreich unterwegs. Von den 20 deutschen Lesestädten ist Dessau-Roßlau nach Berlin, Gandersheim und Gera der vierte Gastgeber.

„Wir sind seit 2015 dabei und waren anschließend in jedem Jahr neu nominiert und ausgewählt worden“, sagt Angela Luft von der Stadtmarketinggesellschaft (SMG) Dessau-Roßlau. Abzüglich der zwei Corona-Jahre ist die Stadt nunmehr zum 6. Mal dabei beim Lesespaß unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt.

Eröffnet wird die Veranstaltung am Donnerstag um 18 Uhr von Oberbürgermeister Robert Reck. Für die richtige Einstimmung auf dem Marktplatz sorgt zuvor schon eine Vorlesestunde für Kinder ab drei Jahren, wenn ab 16.30 ein kleiner Rabe auf die große Liebe trifft und feststellt, wie verrückt das zugehen kann, wenn es heißt: „Alles verknallt!“

Schon am ersten Tag wartet nach der Eröffnung ein erstes bibliophiles Highlight auf die Besucher. Denn Marcus Jeroch liest aus seinem Buch „Anders gedeutscht“ und entfesselt dabei ein vergnügliches Sprachgewitter aus verquerem Nonsens, Sprachverrenkungen und skurriler bis feiner Philosophie.

Auf der kleinen Lesebühne geben sich an den Folgetagen dann zahlreiche Akteure die imaginäre Klinke in die Hand (Siehe: Zusatzprogramm). Alle Kulturveranstaltungen sind für das Publikum frei und ohne Eintritt zugänglich.

Endlich wieder Flohmarkt für viele Bücherfreunde

Zu einem lang ersehnten und vermissten Höhepunkt kommt es am Sonnabend, wenn der Förderverein der Anhaltischen Landesbücherei einlädt zum Bücherflohmarkt. „Die Vereinsmitglieder haben ihren Fundus im Keller durchstöbert und holen aussortierte Medien vom Kinderbuch und Belletristik bis zur DVD wieder ans Tageslicht“, freut sich Maren Springer-Hoffmann auf ein reges Kramen und Suchen in den zwei Pagodenzelten vor der Stadtbibliothek. Es gibt keine festgesetzten Preise, die Fundstücke können dann für eine kleine Spende mit nach Hause genommen werden.

Die Stadtbibliothek selber hat ihre Öffnungszeiten an den besonderen StadtLese-Tagen angepasst und verlängert. So ist am Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet und am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr.

Das Lesefestival hat in den Vorjahren zahlreiche Besucher auf den Dessauer Marktplatz gezogen. „Da waren alle Altersgruppen. Kinder, Oma und Opas haben gemeinsam geblättert, gelesen, vorgelesen und gelauscht“, erinnert sich Angela Luft an schöne Bilder. Und die soll es ab Donnerstag wieder geben. „Das wird toll. Auch die Blumenkästen sollen nochmal frisch werden.“

Und wenn die Eisheiligen aufmarschieren? „Nix da, die haben diesmal abgesagt.“

Am Springbrunnen oder in der Gartenträumelounge lässt es sich ganz gemütlich und nach Herzenslust schmökern. (Foto: Innovationswerkstatt Salzburgburg)

Zusatzprogramm live auf der Lesebühne

Donnerstag, 12. Mai

16.30 Uhr: Vorlesestunde auf dem Markt für Kinder ab drei Jahren: „Alles verknallt!“ - ein kleiner Rabe trifft auf die große Liebe18 Uhr: Oberbürgermeister Robert Reck eröffnet das Lesefestival, im Anschluss Lesung Marcus Jeroch „Anders gedeutscht“

Freitag, 13. Mai, Integrationslesetag

14 Uhr: Erzählung aus der Heimat, Awo-Familienwerkstatt Dessau16 Uhr: Hundert Dinge - hundert Sprachen, Migrantenorganisationen lesen aus fünf Büchern in neun Sprachen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene17.30 Uhr: Arabisch-persische Lesungen mit musikalischer Umrahmung - Multikulturelles Zentrum

Sonnabend, 14. Mai

10 bis 17 Uhr: Bücherflohmarkt des Fördervereins Anhaltische Landesbücherei 16 Uhr: „Da stimmt was nicht“ - Lesung mit dem Journalisten und Autoren Stefan Schwarz19 Uhr: „Lieder & Legenden von Niederlagen und Aufständen“ - ein poetisch-musikalisches Programm mit dem Liedermacher und Litereaturwissenschaftler Paul Bartsch aus Halle

Sonntag, 15. Mai, Familienlesetag

11 Uhr bis 14 Uhr: Lesebrunch im Etmangal, musikalisch untermalt mit der Jazz-Band Free Elements15 Uhr: Lesung Kinderautorenwerkstatt „Die Hamster“16.30 Uhr: Pinocchio - Mobiles Puppentheater des Anhaltischen Theaters Dessau - Puppenspiel mit Kerstin Dathe über die berühmteste Holzpuppe der Welt, die ein ganz normaler Junge aus Fleisch und Blut werden will