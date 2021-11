Leopoldsfest wird 2022 ein letztes Mal gefeiert - Neues Fest ist schon in Planung

Dessau/MZ - Im kommenden Jahr soll es noch einmal ein Leopoldsfest in Dessau geben. Das traditionelle Fest, das seit 2003 immer am ersten Juli-Wochenende gefeiert und vom Verein zur Förderung der Stadtkultur organisiert wurde, fand in diesem und im vergangenen Jahr coronabedingt nicht statt. Der Verein hatte aber schon zuvor angekündigt, dass er als Ausrichter des Festes nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Altersbedingt und zahlenmäßig kann der Verein die Aufgabe nicht mehr schultern. Auch der Darsteller des Alten Dessauers will seine Rolle altersbedingt niederlegen.

2022 aber soll Leopold ein letztes Mal gefeiert werden, informierte Oberbürgermeister Robert Reck im Kulturausschuss. Die Stadt übernimmt die Trägerschaft. Der Verein zur Förderung für Stadtkultur wolle sich aber aktiv bei der Ausgestaltung des Festes einbringen. Für die Fortführung des Stadtfestes ab 2023 werde an einer Lösung „innerhalb der kommunalen Familie“ gearbeitet.

Der Arbeitstitel des neuen Stadtfestes lautet „Drei Tage für Anhalt“. Um alles langfristig vorbereiten zu können, drängt der Kulturausschussvorsitzende Ralf Schönemann (Linke) aufs Tempo. Der Arbeitskreis Stadtfest soll deshalb im Dezember zum ersten Mal tagen, „um im ersten Halbjahr 2022 Nägel mit Köpfen machen zu können“.

Laut Schönemann sollen bei dem Stadtfest Kultur, Sport, Handwerk und Wirtschaft mitwirken. Seiner Auskunft nach gäbe es aus vielen Bereichen große Bereitschaft, bei dem neuen Fest mitzumachen. Mit dem Stadtfest wolle man eine Klammer für die Region Anhalt schaffen. „Unser Ziel ist, dass die Landespolitik an Dessau und dem dritten Oberzentrum nicht mehr vorbeikommt“, erklärte Schönemann.