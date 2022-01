Leopoldsfest vor letzter Auflage - „Drei Tage Anhalt“ wird ab 2023 in Dessau-Roßlau gefeiert

Das Leopoldsfest in den vergangenen Jahren. Eine Neuaufstellung ist geplant.

Dessau-Roßlau/MZ/SYK - Die Staatskanzlei hat in dieser Woche den Sachsen-Anhalt-Tag abgesagt, der vom 1. bis 3. Juli in Stendal unter dem Motto „Mittelalter trifft Moderne“ stattfinden sollte. Auch Dessau-Roßlau hatte seine Teilnahme geplant.

Die Stadt kann sich damit nun ganz auf ihr eigenes Fest konzentrieren. Das erste Juli-Wochenende ist der traditionelle Termin des Leopoldfestes. Und das soll in diesem Jahr noch einmal gefeiert werden, bevor 2023 ein neues Stadtfest an den Start gehen soll. Vorbereitet wird die kleine Ausgabe des Leopoldfestes maßgeblich vom Stadtmarketing und dem Leopoldsverein, unterstützt vom Kulturamt.

Vorgesehen sei ein Programm auf dem Marktplatz und im Stadtpark. Zwar anders als bisher, aber „wir sind dankbar, dass etwas stattfinden soll angesichts der coronabedingten Unsicherheit “, so der Vorsitzende des Kulturausschusses, Ralf Schönemann. Parallel dazu hat die Konzeptarbeit an dem neuen Stadtfest „Drei Tage Anhalt“ begonnen. Ein „Stammtisch“ mit Interessierten trifft sich am 24. Februar um 10.30 Uhr bei der DVV das erste Mal.