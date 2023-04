Über 30 Kirchen sind bereits Teil des Glaskunstprojektes „Lichtungen“ der Evangelischen Landeskirche Anhalts. Nun kommt eine weitere dazu. Was der Leipziger Künstler Julian Plodek vorhat.

Leipziger Künstler gestaltet Glaskunst - Dorfkirche in Mühlsdorf beim Projekt „Lichtungen“ dabei

Der Leipziger Künstler Julian Plodek bei der Arbeit an den Kirchenfenstern.

Dessau/MZ - Über 30 Kirchen sind bereits Teil des Glaskunstprojektes „Lichtungen“ der Evangelischen Landeskirche Anhalts. Zumeist in Kirchen auf dem Lande ist dabei ein Ensemble zeitgenössischer Glasmalerei entstanden, gestaltet von international bekannten, aber auch von jungen Künstlern der Region. In Kürze wird auch die Dorfkirche Mühlsdorf bei Zerbst in das Projekt „Lichtungen“ aufgenommen. Seit Anfang April werden dort Fenster des Leipziger Künstlers Julian Plodek eingebaut.