Nur noch vier Lehrer - Dessauer Grundschule schickt Klasse zum Lernen nach Hause

Sieben Wochen nach Schuljahresbeginn haben die 2.Klassen der Grundschule Kreuzberge in Dessau immer noch keinen richtigen Unterricht. Wie die Lage ist, was das Schulamt sagt und was die Eltern fordern.

Dessau/MZ - Für die Klasse 2b der Grundschule Kreuzberge stand in dieser Woche Homeschooling im Stundenplan. Um in die Schule gehen zu können, gab es zu wenige Lehrer. Die Eltern sollten den Wochenarbeitsplan am Montag in der Schule abholen.