Familienleben in Sachsen-Anhalt Schulqualität auf dem Prüfstand: Überraschende Einblicke aus Dessau-Roßlau

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Für die Rahmenbedingungen an den Schulen wird in Dessau-Roßlau nur die Note drei vergeben.