Die Stadt hält den Umbau des Dessau-Centers zu einem Verwaltungs- oder Schulstandort für problematisch. Welche Option sie stattdessen ins Spiel bringt, hat bisher kaum jemand ernsthaft erwogen.

Dessau/MZ. - Einen Tag vor der wichtigen Stadtratssitzung zum Dessau-Center gibt es eine neue Wendung: Die Stadtverwaltung zweifelt, dass sich das Gebäude zu Verwaltungs- oder sogar Schulräumen umbauen lässt. Was zunächst wie eine Chance für die fast leerstehende Immobilie wirkte, scheint nun deutlich komplizierter zu werden. Am Ende steht sogar eine Option im Raum, die bisher kaum jemand ernsthaft erwogen hat.