  Leerstand im Dessau-Center: Einkaufszentrum als Schule oder Verwaltung umbauen?

Fast leerstehendes Einkaufszentrum Dessau-Center als Schule oder Verwaltung umbauen? Stadt zweifelt an den Plänen

Die Stadt hält den Umbau des Dessau-Centers zu einem Verwaltungs- oder Schulstandort für problematisch. Welche Option sie stattdessen ins Spiel bringt, hat bisher kaum jemand ernsthaft erwogen.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 09.12.2025, 12:06
Das Dessau-Center steht bald fast komplett leer.
Das Dessau-Center steht bald fast komplett leer. (Foto: Thomas Ruttke)

Dessau/MZ. - Einen Tag vor der wichtigen Stadtratssitzung zum Dessau-Center gibt es eine neue Wendung: Die Stadtverwaltung zweifelt, dass sich das Gebäude zu Verwaltungs- oder sogar Schulräumen umbauen lässt. Was zunächst wie eine Chance für die fast leerstehende Immobilie wirkte, scheint nun deutlich komplizierter zu werden. Am Ende steht sogar eine Option im Raum, die bisher kaum jemand ernsthaft erwogen hat.