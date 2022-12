Festakt im Theater Lebewohl auf Nußbeck-Art - Wegbegleiter verabschieden Finanzbürgermeisterin von Dessau-Roßlau

Finanzbürgermeisterin Sabrina Nußbeck geht in den Ruhestand. Zum Abschied ohne Traurigkeit kommen viele Wegbegleiter und Freunde. Was sie sagen. Was Nußbeck geantwortet hat.