Regelmäßig bilden sich donnerstags lange Schlangen vor dem Geschäft „Sloboda“ in der Friedrich-Naumann-Straße in Dessau. Wie hier Obst und Gemüse vor dem Verfall gerettet werden.

Dessau/MZ - Lange Schlangen dürften sich auch an diesem Donnerstag wieder in der Friedrich-Naumann-Straße / Ecke Kavalierstraße in Dessau bilden. Ein Bild, das manch Älteren an DDR-Zeiten erinnert, wenn es im Obst- und Gemüseladen Bananen gab.