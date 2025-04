Vor dem Landgericht in Dessau hat der Prozess gegen eine Frau begonnen, die ihren Partner in Roßlau absichtlich mit dem Auto überfahren haben soll. Zum Auftakt hat ihr Anwalt ihre Version der Geschehnisse geschildert - und diese als Unfall dargestellt.

Lebensgefährten mit Auto überfahren: So schildert die 47-jährige Angeklagte die Tatnacht von Roßlau

Prozessauftakt am Landgericht

Die Angeklagte (rechts) mit ihrem Verteidiger zum Prozessauftakt. Sie wurde von Wachtmeistern in Handschellen in den Gerichtssaal gebracht.

Dessau/MZ. - In einem Punkt stimmen die Schilderungen der Angeklagten und der Tatablauf, wie ihn den Staatsanwalt sieht, überein: Es muss ein schrecklicher Streit gewesen sein, der sich da am 27. Oktober vergangenen Jahres im Roßlauer Birkenweg abgespielt hat. An dessen Ende ist der Partner der Angeklagten tot. Und eine Frage steht im Raum: Hat sie ihren Freund absichtlich mit dem Auto überfahren oder war es ein tragischer Unfall?