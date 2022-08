Lebensgefährlich verletzt 62-Jähriger stirbt in Zerbst nach Streit unter Kollegen

In einem Unternehmen in Zerbst ist es am Dienstag zu einer tödlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein 62 Jahre alter Mann starb nach einem Streit unter Kollegen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Tötungsdeliktes.