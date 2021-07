Laube und Garage brennen in der Puschkinallee - Feuerwehr schätzt Schaden auf 30.000 Euro

Die Feuerwehr war in der Puschkinallee gefordert.

Dessau/MZ/HTH - Ein Garagen-Laubenbrand hat am Dienstagvormittag in der Dessauer Puschkinalle, Ecke Franz-Mehring-Straße, für große Aufregung gesorgt. Die Berufsfeuerwehr war gegen 10.50 Uhr alarmiert worden. Eine Rauchsäule stand zu diesem Zeitpunkt schon weithin sichtbar in der Stadt.

Mit vier Fahrzeugen und 12 Leuten rückte die Feuerwehr aus, das Feuer war gegen 11.30 Uhr unter Kontrolle, sagt Einsatzleiter Christoph Wittke. Die von der Leitstelle nachalarmierten Kräfte waren nicht mehr nötig.

Laut Wittke waren zwei Grundstücke von dem Feuer betroffen. Der Brand war bereits auf einen benachbarten Abstellraum übergesprungen. Verhindert werden konnte aber ein Überspringen der Flammen auf die Wohngebäude. Den entstandenen Schaden schätzt die Feuerwehr auf etwa 30.000 Euro. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum eingeliefert.