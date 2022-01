Laube im Vorderen Tiergarten in Dessau brennt nieder - Übergreifen kann verhindert werden

Dessau/MZ - In der Nacht zum Montag ist in der Kleingartensparte Küchengarten/Vorderer Tiergarten in Dessau eine Laube komplett niedergebrannt.

Die Feuerwehr war gegen 2.20 Uhr alarmiert worden und ausgerückt. Schon auf der Ludwigshafener Straße war die im Vollbrand stehende Laube zu sehen. Das Feuer war kurz davor, auf eine benachbarte Laube überzugreifen. Dies konnte nach Angaben des Einsatzleiters jedoch noch rechtzeitig verhindert werden.

Die Laube selbst und einige Anbauten waren allerdings nicht mehr zu retten. Das Feuer wurde mit insgesamt zwei Trupps unter Atemschutz bekämpft und gelöscht.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Dessau Süd mit insgesamt 16 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen. Der Schaden wird durch die Feuerwehr auf 25.000 Euro geschätzt. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der Einsatzort an die Polizei für weitere Ermittlungen übergeben.