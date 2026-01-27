Verkehrsminister Patrick Schnieder hat künftigen Fahrschülern Hoffnung gemacht, ihr Führerschein könnte günstiger werden. Doch Dessauer Fahrschulen sind davon nicht überzeugt. In der MZ erklären sie, wieso es sich für werdende Fahrschüler nicht lohnt, mit der Ausbildung am Steuer zu warten.

Teure Technik, fraglicher Nutzen: Nicht alle Dessauer Fahrschullehrer halten Fahrsimulatoren wie diese für keine echte Alternative zum Auto.

Dessau-Roßlau/MZ. - Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker setzen, Schulterblick: Generationen von Fahrschülern mussten diese Reihenfolge für einen korrekten Spurwechsel verinnerlichen. Doch noch für keine war der Erwerb des Führerscheins so teuer. Zwischen 3 und 4.000 Euro für einen Autoführerschein der Klasse B sind eher die Regel als die Ausnahme. Wer mehr Übung als der Durchschnitt braucht, zahlt noch mehr.