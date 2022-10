Lange Tradition - Augenoptik Heidenreich sorgt in Dessau seit 115 Jahren für richtigen Durchblick

Dessau/MZ - Über 100 Jahre war es eine Familienangelegenheit. Haben „die Heidenreichs“ über drei Generationen in direkter Folge die Geschäfte und Geschicke ihres Optikerladens in Dessau geführt. Diese Serie endete zum Jahreswechsel 2021/22, als Manfred Heidenreich das Geschäft in der Johannisstraße 1 an Sebastian Sagasser extern übergab.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.