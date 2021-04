Lange Haft für Schlag mit Bierflasche - Gericht sieht aber keinen versuchten Totschlag

Dessau - Das Landgericht Dessau hat am Montag einen 28-jährigen Mann aus dem Iran zu einer dreieinhalbjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Kammer unter Leitung der Richterin Uda Schmidt sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im Sommer 2018 einem Landsmann im Stadtpark eine Bierflasche auf dem Kopf zerschlagen hatte. In das Strafmaß floss eine frühere Verurteilung ein. Sowohl die Staatsanwaltschaft wie der Angeklagte akzeptierten das Urteil, es ist somit rechtskräftig.

Bei Eröffnung des Prozesses war dem Angeklagten noch versuchter Totschlag vorgeworfen worden. Dass dies nicht haltbar sein würde, ließ das Gericht schon während der Verhandlung erkennen. Am Ende stand eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung.

Diese „Herabstufung“ des Vorwurfs hatte nichts mit dem tatsächlichen Geschehen zu tun. Der Angeklagte, so Schmidt, habe „objektiv zur Tötung angesetzt“. Allerdings war das Opfer durch den Schlag nur leicht verletzt worden, die entstandenen Wunden mussten lediglich ambulant versorgt worden. Und obwohl der Täter das Opfer auch noch getreten hatte, ließ er ab, bevor Lebensgefahr eingetreten war.

„Er hat noch nicht alles getan, was für eine Tötung erforderlich war, er wusste, dass dafür noch mehr erforderlich gewesen wäre“, erklärte Schmidt in der mündlichen Urteilsbegründung. Juristen sprechen in solchen und ähnlichen Fällen von einem „strafbefreienden Rücktritt vom Versuch“.

Die Kammer hatte auch die Frage diskutiert, ob der Täter in Notwehr gehandelt hatte, was der Staatsanwalt in seinem Plädoyer zuvor verneint hatte und auch nicht von der Verteidigung vorgebracht wurde. Das Gericht sah es ebenso.

Zwar sei dem Täter vom späteren Opfer der Weg abgeschnitten worden, es sei provoziert und beschimpft worden, aber all das habe nicht eine solche massive Reaktion gerechtfertigt. Er hätte seinem Gegenüber ebenso aus dem Weg gehen oder wegstoßen können, er hätte andere um Hilfe bitten können. Der Schlag mit der Flasche sei indes ein ungerechtfertigter Notwehrexzess gewesen.

Für Überraschung sowohl beim Staatsanwalt wie bei dem Verteidiger dürfte das Gericht damit gesorgt haben, den Angeklagten in eine Entziehungsanstalt einzuweisen. Dass er Alkohol und Drogen im Übermaß konsumiert, galt für den Gerichtspsychiater trotz widersprüchlicher Angaben des Angeklagten als erwiesen. Viel entscheidender für seine „Schwierigkeiten mit anderen Personen, die manchmal mit Gewalt gelöst werden“, sei seine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Der Gutachter hatte eine Unterbringung im Entzug wegen mangelnder Erfolgsaussichten abgelehnt.

Es ist eher selten, dass sich Gerichte über die Empfehlung der psychiatrischen Gutachter hinweg setzen. Schmidt: „Wir bejahen die Erfolgsaussichten.“

Der unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und sexuellen Missbrauchs im minderschweren Fall vorbestrafte Iraner wird damit in den kommenden Monaten vom Gefängnis in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung wechseln und dort mindestens zwei Jahre bleiben. Da er einen erheblichen Teil seiner Strafen bereits verbüßt hat, könnte er am Ende länger auf seine Freiheit verzichten müssen, als wenn er im Gefängnis bliebe. (mz/tst)