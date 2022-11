Vor dem Landgericht Dessau steht eine 33-jährige Frau, die in einem Prozess gelogen und einer Räuberin ein falsches Alibi verschafft haben soll. Nun droht auch ihr Gefängnis. Warum es keine Aufzeichnungen der Aussage gibt.

Blick auf das Landgericht in Dessau.

Dessau/MZ - Was hat sie gesagt als Zeugin vor Gericht? Dass es so war? Oder, dass es so gewesen sein könnte und sie unsicher sei? Im ersten Fall, wäre eine Verurteilung wegen uneidlicher Falschaussage wohl unvermeidlich, im zweiten der Freispruch naheliegend.