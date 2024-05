Dessau/MZ. - Die Landessynode der Evangelischen Landeskirche Anhalts trifft sich am Freitag, dem 31. Mai, in Dessau-Roßlau zu ihrer Frühjahrstagung. Nachdem die Mitglieder der Synode in den letzten Monaten neu gewählt oder berufen worden sind, ist dies die konstituierende Tagung für die neue sechsjährige Legislaturperiode des Anhaltischen Kirchenparlaments.

Die Landessynode ist neben dem Landeskirchenrat und der Kirchenleitung eines von drei Leitungsgremien der Evangelischen Landeskirche Anhalts. Die Synode mit ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitgliedern entscheidet unter anderem über Gesetze und Verfassungsänderungen und beschließt den Haushalt der Landeskirche. Sie berät auch über die Arbeit in der Landeskirche und legt deren Schwerpunkte fest.

Die Tagung am 31. Mai beginnt um 9 Uhr mit einem Abendmahlsgottesdienst in der Georgenkirche Dessau. Die Leitung hat Pfarrer Andreas Janßen. Im Mittelpunkt der Sitzung steht danach die Wahl synodaler Ausschüsse und Gremien. Die Landessynode trifft sich in der Regel zweimal pro Jahr, während Gremien und Ausschüsse auch dazwischen über die kirchliche Arbeit beraten. Ein wichtiger Punkt bei der konstituierenden Tagung ist die Wahl einer oder eines neuen ehrenamtlichen Präses durch die Landessynode. Bis diese Wahl erfolgt ist, leitet der Präses der bisherigen Landessynode, Christian Preissner, die Tagung. Er war nicht wieder zur Wahl angetreten.

Preissner sagt zu seiner Arbeit: „Die ehrenamtliche Mitarbeit in der Landessynode und ihren Gremien hat mir über zwölf Jahre viel Freude bereitet. Das liegt vor allem daran, dass eine Synode kein politischer Raum ist, in dem Fraktionen zuweilen gegeneinander kämpfen, sondern ein Gremium, dessen Mitglieder in gut geschwisterlicher Weise um die bestmöglichen Lösungen in Achtung voreinander streiten.“

Für das Präsidium der Synode müssen außer dem Präses zwei Beisitzer gewählt werden. Das dreiköpfige Präsidium und zwei weitere zu wählende Synodale bilden mit dem Landeskirchenrat, also der administrativen und hauptamtlichen Leitung der Landeskirche, die Kirchenleitung.

Gewählt wird bei der konstituierenden Tagung in Dessau auch ein neuer Wahlausschuss für die Landessynode. Dieser wird sich nach der Sitzung zeitnah mit der Neuwahl eines Kirchenpräsidenten oder einer Kirchenpräsidentin für die Evangelische Landeskirche Anhalts befassen. Der bisherige Amtsinhaber Joachim Liebig ist zum 1. März in den Altersruhestand gegangen. Die Neuwahl eines neuen Leitenden Geistlichen war im September 2023 bei einer Sondersitzung der Synode gescheitert. Keiner der beiden Kandidaten erhielt damals die notwendige Mehrheit. Aktuell wird das Amt des von den zwei weiteren Mitgliedern des Landeskirchenrates vertreten.

Beginn der Sitzung im Gemeinde- und Diakoniezentrum St. Georg (Georgenstraße 13-15) ist 10.30 Uhr.