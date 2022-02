Land will Schloss und Park Georgium samt Dessaus Kunstschatz an Kulturstiftung übertragen

Durch die geplante Übertragung soll laut Landesregierung ein den „Unesco-Welterbe-Anforderungen entsprechender Betrieb“ der Anhaltischen Gemäldegalierie sichergestellt werden. Wie das in der Stadt ankommt.

Dessau-Rosslau/MZ - Nach über neun Jahren Sanierung ist das Schloss Georgium so etwas wie der neue Stolz Dessau-Roßlaus. Vier Millionen Euro hat die Stadt zu den Gesamtkosten von 15,5 Millionen beigesteuert, der Rest kam vom Bund. Ein modernes Museum ist entstanden. Doch nun meldet das Land Ansprüche auf Schloss, Park und auch die Anhaltische Gemäldesammlung in Besitz der Stadt an.