Ladendiebin gestellt: 45-Jährige stiehlt Ohrringe und einen Ring für 6,50 Euro

Wegen gestohlenen Modeschmucks im Wert von 6,50 Euro hat eine 45-jährige Frau nun Ärger mit der Polizei.

Die Frau war am Montag gegen 13.50 Uhr in einem Markt in der Ernst-Zindel-Straße einkaufen und wurde durch den Ladendetektiv beobachtet, wie sie von einem Schmuckständer zwei Packungen mit einmal drei Paar Ohrringen und einem Ring herausgenommen hat. Der Schmuck wurde durch die 45-Jährige von den Packungen gelöst und in die Handtasche gesteckt. Die Packungen wurden zurück in das Regal geworfen.

Die 45-Jährige bezahlte ihren Einkauf an der Kasse - allerdings nicht den Schmuck. Daraufhin wurde sie durch den Ladendetektiv angesprochen. Die Frau verweigerte die Angabe ihrer Personalien sowie die Herausgabe des Diebesgutes. Zur Durchsuchung wurden deshalb Polizeibeamte hinzugezogen. In der Handtasche der 45-jährigen wurden dann die entwendeten Gegenstände und ein Personaldokument gefunden. (mz)